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Daily Express: Армия РФ одержала «кошмарную победу» над ВСУ и захватила уникальные трофеи

Daily Express: Армия РФ одержала «кошмарную победу» над ВСУ и захватила уникальные трофеи

Аналитик британского издания «Daily Express» Алекс Шипман рассказал о «кошмарной победе» российской армии над ВСУ с захватом уникальных трофеев.

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