Перехватчики «Лис-2» уничтожили более 200 вражеских БПЛА в Брянской области

Расчеты дронов-перехватчиков «Лис-2» полка противодействия БПЛА группировки войск «Север» уничтожили более 200 вражеских беспилотников за два месяца, пролетающих над небом Брянской области.
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