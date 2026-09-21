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Путин передал завод американского Aptar во временное управление «Логике молока»

Путин передал завод американского Aptar во временное управление «Логике молока»

Российский завод американской Aptar Group во Владимире передан во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»).

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