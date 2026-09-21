Путин передал завод американского Aptar во временное управление «Логике молока»

Российский завод американской Aptar Group во Владимире передан во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»).
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