Пышные лепёшки на кефире за 5 минут — без дрожжей, яиц и духовки. Горячий хлеб без долгого ожидания

Давайте приготовим простые лепёшки на кефире — без дрожжей, яиц и духовки. Тесто замешивается буквально за пару минут, а благодаря соде и кефиру при жарке лепёшки становятся пышными и мягкими внутри.
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