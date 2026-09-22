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Клуб "Женские секреты"

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Пышные лепёшки на кефире за 5 минут — без дрожжей, яиц и духовки. Горячий хлеб без долгого ожидания

Пышные лепёшки на кефире за 5 минут — без дрожжей, яиц и духовки. Горячий хлеб без долгого ожидания

Давайте приготовим простые лепёшки на кефире — без дрожжей, яиц и духовки. Тесто замешивается буквально за пару минут, а благодаря соде и кефиру при жарке лепёшки становятся пышными и мягкими внутри.

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