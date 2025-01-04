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Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»

Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»

Во втором сете чех упустил преимущество 5:2 и два матчбола и снялся при счете 7:6(4), 5:6, 0:15. – Вы были так же удивлены окончанием матча, как и все остальные? Что он сказал вам в концовке? – Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги.

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