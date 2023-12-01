Наконец-то! Иностранную компанию лишили права управлять аэропортом Пулково

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющей компании аэропорта Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.