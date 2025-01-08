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В Петербурге в Рождество находили трупы, тушили пожары и спасали детей

В Петербурге в Рождество находили трупы, тушили пожары и спасали детей

Жители Санкт-Петербурга продолжают попадать в криминальную сводку даже в Рождество. Так, 7 января, в городе на Неве находили таинственно умерших девушек, спасали пострадавших после тюбинга и петард детей, искали затушивших Вечный огонь и стрелявших из ракетницы по соседям подростков.

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