В Петербурге в Рождество находили трупы, тушили пожары и спасали детей

Жители Санкт-Петербурга продолжают попадать в криминальную сводку даже в Рождество. Так, 7 января, в городе на Неве находили таинственно умерших девушек, спасали пострадавших после тюбинга и петард детей, искали затушивших Вечный огонь и стрелявших из ракетницы по соседям подростков.