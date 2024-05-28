Мадуро: США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

Как подчеркнул в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, проект мирного договора между Россией и Украиной был готов еще два года назад, но заключить соглашение не позволили США и Евросоюз.
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