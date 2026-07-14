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Польша отвечает бандеровцам жертвами, а не героями

Польша отвечает бандеровцам жертвами, а не героями

Польша отвечает на украинскую героизацию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только увековечиванием памяти жертв Волынской резни, потому что не может найти своих героев, сообщает европейская редакция ИА Красная Весна.

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