Польша отвечает бандеровцам жертвами, а не героями

Польша отвечает на украинскую героизацию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только увековечиванием памяти жертв Волынской резни, потому что не может найти своих героев, сообщает европейская редакция ИА Красная Весна.
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