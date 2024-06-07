Су-34 ВКС России поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Востока»

Удар наносился фугасными авиационными бомбами Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения украинской армии в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии