Питрәч районының Көек авылы табиблык амбулаториясендә Донор көне узды. Республика кан тапшыру үзәге белгечләре кан тапшырырга һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итәргә теләүчеләрне кабул итте.
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