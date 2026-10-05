Выборы в Бразилии: против президента, но не за сенатора

Главное в тезисах: Сенсация первого тура: сенатор Флавио Болсонару (Либеральная партия) неожиданно обошел действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, набрав 47,0% против 45,1% при явке 125 140 018 избирателей.
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