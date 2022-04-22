Замгоссекретаря США Нуланд рассказала о поставках систем РСЗО Украине

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине поставляют США и другие страны-союзники по НАТО, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в беседе с украинским изданием «Европейская правда» в пятницу, 22 апреля.