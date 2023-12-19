Школьный учитель из Глостершира стал свидетелем появления необычного сферического объекта в небе. По его словам, летающий аппарат появлялся дважды и оба раза преследовал авиалайнер.
Деревенский учитель дважды заметил объект, который преследовал авиалайнер и не был самолетом. Видео
Комментарии
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РОМАН Молчанов
Это объекты из нашего будущего. Вмешиваться в нашу жизнь им незя,а поблизости с нами никого абсолютно нет.
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1 д.
М
ММ
Летают. Обычное дело. Пару лет назад ехал за рулем летом под вечер, на фоне закатного солнца летят три самолета (хвосты отчетливо видны- разной длины). Между вторым и третьим летит с той же скоростью ярко блестящий шар примерно такого же размера, как самолеты. Без воздушного хвоста. Снять не смог, был за рулем.
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1 д.
Karmadon
И чо тут странного? Обыкновенная фата Морганы. Или артефакт.
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21 час.
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