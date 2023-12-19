Деревенский учитель дважды заметил объект, который преследовал авиалайнер и не был самолетом. Видео

Это объекты из нашего будущего. Вмешиваться в нашу жизнь им незя,а поблизости с нами никого абсолютно нет.

М

ММ

Летают. Обычное дело. Пару лет назад ехал за рулем летом под вечер, на фоне закатного солнца летят три самолета (хвосты отчетливо видны- разной длины). Между вторым и третьим летит с той же скоростью ярко блестящий шар примерно такого же размера, как самолеты. Без воздушного хвоста. Снять не смог, был за рулем.