Ожесточенные бои на всех направлениях: новости СВО от 9 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 989 день спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Российские войска продолжают наступление на различных участках фронта, используя дроны и артиллерию для ударов по позициям ВСУ, и достигают локальных успехов на Запорожском, Угледарском и других направлениях.
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