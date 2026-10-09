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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске спецназ задержал директрису детдома за схему с зарплатами

В Новосибирске спецназ задержал директрису детдома за схему с зарплатами

В Новосибирске спецназ Росгвардии взял штурмом жилье директрисы одного из детских домов. В ГУ МВД по Новосибирской области опубликовали видео задержания 9 октября.

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