Сотрудники барнаульского зоопарка спасли детеныша ондатры, застрявшего в детском саду

Оказавшись на свободе, зверек немного поплавал, а затем принялся щипать траву На территорию одного из детских садов Барнаула забрался детеныш ондатры, который не смог самостоятельно выбраться из своеобразной ловушки.
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