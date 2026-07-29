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Сотрудники барнаульского зоопарка спасли детеныша ондатры, застрявшего в детском саду

Сотрудники барнаульского зоопарка спасли детеныша ондатры, застрявшего в детском саду

Оказавшись на свободе, зверек немного поплавал, а затем принялся щипать траву На территорию одного из детских садов Барнаула забрался детеныш ондатры, который не смог самостоятельно выбраться из своеобразной ловушки.

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