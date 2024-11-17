Россия и Китай поддержали Турцию в призыве к введению эмбарго ООН на поставки оружия Израилю

Будни мужчин. Все что нам интересно

Ранее в этом месяце Турция направила в Организацию Объединенных Наций письмо с призывом ввести полное эмбарго на поставки оружия Израилю, заявив, что его военные совершают геноцид против палестинцев в секторе Газа.