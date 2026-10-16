26-й юношеский турнир памяти Льва Яшина прошёл в селе Суходол Сергиевского района, где за медали боролись восемь команд из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.
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