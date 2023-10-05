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Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется

Это понятие возникло в середине 1960 годов в США. Его рамки очень условны: у кого-то кризис может начаться в 35, у кого-то в 47, но суть в том, что человек переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен и, более того, прожил больше, чем ему осталось.

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