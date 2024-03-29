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Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Надпись «Made in China» красуется на повальном большинстве продукции всей планеты, однако это не означает, что сами китайцы предпочитают «отечественного производителя», даже если дело касается таких традиционных вещей, как чай.

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