Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Надпись «Made in China» красуется на повальном большинстве продукции всей планеты, однако это не означает, что сами китайцы предпочитают «отечественного производителя», даже если дело касается таких традиционных вещей, как чай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии