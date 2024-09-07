В Поморье объявлен особый противопожарный режим

Из-за повышения уровня пожарной опасности в лесах Архангельской области с 7 сентября были введены ограничения на посещение лесов, въезд в них на транспорте, а также на выполнение определённых видов работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии