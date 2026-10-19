В донецком цирке «Космос» завершились гастроли программы «Зов джунглей» — представления посетили свыше 6 тысяч человек, из которых более 1,4 тысячи зрителей побывали на шоу на льготной основе, передает пресс-служба Минкультуры России.
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