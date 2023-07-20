Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Осталось за малым взять России нефтегазопроводы и аммиакопровод, все генерирующие энергосистемы под свой контроль и т...Что Украина хотел...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Согласна с автором, и я вовсе не националистка.  Как бы кому-то в России не нравилось, но именно русские являются...ДаЙОшь политику ...
  • Сергей Дмитриев
    Куда ни ткнись, везде та же ситуПация с последствиями переперестройки. "Мы в ответ бежим на месте..." (С)Возвращение 5- и ...

ДаЙОшь политику нулевой толерантности по отношению к русофобам

  16  июля   Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Согласна с автором, и я вовсе не националистка.  Как бы кому-то в России не нравилось, но именно русские являются государство образующей нацией, и до сих пор считалось весьма не скромно &quot;выпячивать&quot; ЭТУ ИХ особенность. Но ведь это так, это реальность! Мы, русские, очень разные, но в нашем государстве, где так же проживает множество народов разных национальностей, русофобия должна СТАТЬ недопустимой по определению, ибо ЭТО наша Родина и другой у нас прото НЕТУ. Русофобам следует создать в России на законодательном уровне весьма НЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ для проживания...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх