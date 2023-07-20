ДаЙОшь политику нулевой толерантности по отношению к русофобам

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Согласна с автором, и я вовсе не националистка. Как бы кому-то в России не нравилось, но именно русские являются государство образующей нацией, и до сих пор считалось весьма не скромно "выпячивать" ЭТУ ИХ особенность. Но ведь это так, это реальность! Мы, русские, очень разные, но в нашем государстве, где так же проживает множество народов разных национальностей, русофобия должна СТАТЬ недопустимой по определению, ибо ЭТО наша Родина и другой у нас прото НЕТУ. Русофобам следует создать в России на законодательном уровне весьма НЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ для проживания...