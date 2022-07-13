Международный дипломат Петер Иискола: НАТО Суоми от русской «ответки» не спасет

Финляндия уже наполовину потеряла свою независимость, опять под шведов лягут Людмила Николаева На фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Швеции Анн Линде (слева направо) на пресс-конференции после подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО (Фото: AP Photo/Olivier Matthys/ТАСС) К военному вмешательству в украинский кризис призывает западные страны, а с ними и НАТО финский историк Юсси Ялонен.