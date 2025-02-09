Диалог на равных или Стратегия Мухаммеда Дауда

Наиболее выдающийся, хотя и не бесспорный в своих внутриполитических решениях, правитель Афганистана Независимый курс сардара или Из объекта Большой игры в ее субъект Продолжим тему, поднятую в статьях «Афганистан: от эллинизма к разрухе или Долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда», «Мухаммед Дауд или Из Средневековья в индустриальный век».
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