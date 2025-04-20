Добро пожаловать домой: экипаж «Союза МС-26» успешно приземлился в Казахстане

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит вернулись на Землю! Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» успешно приземлился в Казахстане недалеко от города Жезказган в 04:20 мск.
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