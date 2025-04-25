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Царьград

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Российская экономика: рекордная нехватка кадров с 2008 года

Российская экономика: рекордная нехватка кадров с 2008 года

Экономика России столкнулась с рекордным дефицитом кадров, достигшим максимума с 2008 года. Наибольшая нехватка ощущается в агропромышленном комплексе и строительстве, где требуется 13% и 10,6% квалифицированных работников соответственно, сообщили в Росстате.

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