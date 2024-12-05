Загрузка судостроительных заводов Крыма составляет более 70%

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Загрузка судостроительных заводов Крыма достигла 70% к концу 2024 года. Ведутся переговоры о развитии гражданского судостроения в области экскурсионных кораблей и рыболовецких суден, сообщил ТАСС министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян на полях Ялтинского международного экономического форума, который проход.
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