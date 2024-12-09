Как одеться на корпоратив: виды праздничного дресс-кода и идеи нарядов

Сезон новогодних корпоративов уже близко! Это праздничные мероприятия, камерные или крупные, с участием сотрудников одного предприятия, фирмы, компании.
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