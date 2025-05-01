Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение

Alex Nемо

Хотят, разработают, вынесут на обсуждения ... Надоело уже слышать весь этот шум и балабольство без конкретных результатов. Я лично хочу чтобы в ДУМЕ обсудили постановление о снижении зарплаты депутатам до двойного размера МРОТ! Как вы думаете, дойдёт такое публичное предложение от общественности до уровня хотя бы обсуждения в ДУМЕ?