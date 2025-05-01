Секрет фирмы Лидер «Справедливой России — За Правду» считает, что паспорта и другие документы, полученные за взятки, нужно признавать недействительными, а их обладателей высылать из страны.
Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение
Комментарии
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Alex Nемо
Хотят, разработают, вынесут на обсуждения ... Надоело уже слышать весь этот шум и балабольство без конкретных результатов. Я лично хочу чтобы в ДУМЕ обсудили постановление о снижении зарплаты депутатам до двойного размера МРОТ! Как вы думаете, дойдёт такое публичное предложение от общественности до уровня хотя бы обсуждения в ДУМЕ?
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4 час.
TB
Tatyana Boyko
Я за ваш вывод! Поддерживаю!100%!!!
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4 час.
Стега Сибиряк
Опять одни хотелки
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2 час.
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