Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Любые предложения Трампа России буквально звучат как команда, которой мы обязаны подчиняться. Боюсь, как бы Россия не...Мира нет и близко...
  • Денис Милюков
    Помолчали бы либерастня! Если бы не Сталин, лизали бы вы сапоги гитлеровским воякам, если бы вообще родились!Сталинград в окре...
  • Искандер
    Откуда ей знать, что оборона Царицына заслуга Сталина? Дура...Сталинград в окре...

Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение

Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение

Секрет фирмы Лидер «Справедливой России — За Правду» считает, что паспорта и другие документы, полученные за взятки, нужно признавать недействительными, а их обладателей высылать из страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Хотят, разработают, вынесут на обсуждения ... Надоело уже слышать весь этот шум и балабольство без конкретных результатов. Я лично хочу чтобы в ДУМЕ обсудили постановление о снижении зарплаты депутатам до двойного размера МРОТ! Как вы думаете, дойдёт такое публичное предложение от общественности до уровня хотя бы обсуждения в ДУМЕ?
Ответить
4 час.
TB
Tatyana Boyko
Я за ваш вывод! Поддерживаю!100%!!!
Ответить
4 час.
Стега Сибиряк
Опять одни хотелки
Ответить
2 час.
наверх