О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.
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