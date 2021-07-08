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Арвидссон об обмене в «Лос-Анджелес»: «Первая мысль – о партнерах, с которыми провел 7 лет. Потом оценил перспективы, очень рад»

Форвард «Лос-Анджелеса» Виктор Арвидссон поделился мнением о своем обмене в команду из «Нэшвилла».  «Первая реакция – мысли о партнерах, с которыми я провел 7 лет, и все такое.

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