Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника

Пришло видео встречи Секретаря Госдепа США в Китае, а на нем Блинкена встречает просто глава местного управления внешних связей Кун Фу-ань孔福安, да, по статусу он в ранге вице-мэра, но это даже не вице-мэр, и тем более не мэр.
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