Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире. Об этом рассказал РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр рассказал, что в 2024 году удалось выполнить показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.
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