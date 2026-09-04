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"Всегда было две Родины". История семьи из Германии, которая переехала жить на Алтай

"Всегда было две Родины". История семьи из Германии, которая переехала жить на Алтай

Потомок поволжских немцев Антон Лель родился и вырос в Германии, но спустя 27 лет вместе с семьей решил переехать в Алтайский край ради традиционных ценностей Антону Лелю 27 лет.

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