"Всегда было две Родины". История семьи из Германии, которая переехала жить на Алтай

Потомок поволжских немцев Антон Лель родился и вырос в Германии, но спустя 27 лет вместе с семьей решил переехать в Алтайский край ради традиционных ценностей Антону Лелю 27 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым