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Исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для Победы!» посмертно наградили орденом Мужества

Исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для Победы!» посмертно наградили орденом Мужества

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов получил смертельные ранения в ходе нападения украинских вооруженных сил на полуострове Крым.

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