В Красноярске перед судом предстанет пособник телефонных аферистов

Как было установлено в ходе следствия, в июне женщине 1950 г.р. и мужчине 1961 г.р. позвонил мнимый представитель силового ведомства.
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