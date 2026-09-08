InsiderUA опубликовал видео последствий удара по складу в Киеве

Кадры результатов удара по складу в Киеве появились в сети. Видео опубликовано на сайте InsiderUA. Инцидент произошел в Голосеевском районе, где зафиксирован повторный прилет.
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