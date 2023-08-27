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    Дрочило, историю не знающее  дерьмо  геббельсоваское, падаль нацистская, изрыгающая только говно, сгинь отсюда.Тень Сталина нави...

Тень Сталина нависла над страной

Тень Сталина нависла над страной

Тропой самурая История вынуждена совершать повторения если из неё не было сделано верных выводов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какая  падаль, типа михуйлёва  состряпала  этот пасквиль?
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54 мин.
Владимир Алтайцев
Когда сдохнешь, крысёныш=геббельсёныш, выбляждок гитлеровского полицая, минетчик пиндосский?
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53 мин.
Владимир Алтайцев
Дрочило, историю не знающее  дерьмо  геббельсоваское, падаль нацистская, изрыгающая только говно, сгинь отсюда.
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52 мин.

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