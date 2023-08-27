Тропой самурая История вынуждена совершать повторения если из неё не было сделано верных выводов.
Тень Сталина нависла над страной
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какая падаль, типа михуйлёва состряпала этот пасквиль?
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54 мин.
Владимир Алтайцев
Когда сдохнешь, крысёныш=геббельсёныш, выбляждок гитлеровского полицая, минетчик пиндосский?
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53 мин.
Владимир Алтайцев
Дрочило, историю не знающее дерьмо геббельсоваское, падаль нацистская, изрыгающая только говно, сгинь отсюда.
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52 мин.
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