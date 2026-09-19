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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири» о том, почему Бек не полетел на игру с «Сочи»: «У него случился рецидив микротравмы после матча с «Автомобилистом». Решили поберечь игрока, дать перезагрузиться»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, почему форвард Тэйлор Бек не полетел с командой на выездную игру с «Сочи».

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