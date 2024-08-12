Disney выпустила трейлер мультфильма "Моана 2"

Компания Disney выпустила трейлер своего анимационного фильма "Моана 2". По замыслу создателей, главная героиня Моана теперь становится предводительницей на суше и на море и старшей сестрой трехлетней Симеи.
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