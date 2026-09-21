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«Не показывать свою беспомощность»: политолог Дудчак объяснил, почему ЕС тайно поставляет Киеву энергооборудование

«Не показывать свою беспомощность»: политолог Дудчак объяснил, почему ЕС тайно поставляет Киеву энергооборудование

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Власти стран Европы сознательно не афишируют передачу запчастей для электростанций Киеву, чтобы создать иллюзию масштабной поддержки и не признавать собственную беспомощность.

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