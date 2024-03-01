"Лидэры не рождаются на бумажке у Быкова или у Каспарова. Лидэры родятся там, в этой гуще [говна]"(с)Елена Боннэр Да что она вообще понимала, эта Боннэр, в настоящей демократии?!В США все лидеры становятся по наследству.
Лидэры не рождаются на бумажке(с)
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Как надоели ЭТИ размышлизмы озлобленных НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ☝️к ВЕЛИКОМУ русскому народу "отдельных личностей"....‼️‼️🤦🏻
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21 час.
СА
Сергей Андросов
Понятно, обиделась на ко ко ко!🤣
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13 час.
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