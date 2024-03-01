Лидэры не рождаются на бумажке(с)

"Лидэры не рождаются на бумажке у Быкова или у Каспарова. Лидэры родятся там, в этой гуще [говна]"(с)Елена Боннэр Да что она вообще понимала, эта Боннэр, в настоящей демократии?!В США все лидеры становятся по наследству.