Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    А ты рот не разевай, "инвалид обманутый!" Я и не говорю, что все невиновные, но больше половины это точно - морду наб...Война зэков. Скол...
  • Людмила Редько
    Эту "легенду" через неделю забудут как Немцова. Да и так уже забыли, только его смерть оживила некоторый интерес к не...На похороны Навал...
  • Надежда Никитина
    В общем то, зря прожитая жизнь. Забудут как Немцова.На похороны Навал...

Лидэры не рождаются на бумажке(с)

Лидэры не рождаются на бумажке(с)

"Лидэры не рождаются на бумажке у Быкова или у Каспарова. Лидэры родятся там, в этой гуще [говна]"(с)Елена Боннэр Да что она вообще понимала, эта Боннэр, в настоящей демократии?!В США все лидеры становятся по наследству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Курочкина
Как надоели ЭТИ  размышлизмы  озлобленных НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ☝️к ВЕЛИКОМУ русскому народу &quot;отдельных личностей&quot;....‼️‼️🤦🏻
Ответить
21 час.
СА
Сергей Андросов
Понятно, обиделась на ко ко ко!🤣
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх