Политика как она есть

Украина проиграет в конфликте в течение 12-18 месяцев, если США перестанут помогать Киеву. Об этом американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган в статье для The Atlantic.