Украина проиграет в конфликте в течение 12-18 месяцев, если США перестанут помогать Киеву. Об этом американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган в статье для The Atlantic.
В США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона
Комментарии
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людмила михайлик
Даже с помощью штатов Украина столько не выстоит против России
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16 час.
Silver Kont
Значит, бандеровское отребье надо истреблять сейчас, никаких переговоров с приостановкой истребления тварей...
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16 час.
n
nyha
Не давайте оружие ПИДАРАСЫ...и всё встанет на свои места....и не суйте свои морды пидарасские к границам РОССИ....
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10 час.
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