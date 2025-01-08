Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона

В США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона

Украина проиграет в конфликте в течение 12-18 месяцев, если США перестанут помогать Киеву. Об этом американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган в статье для The Atlantic.

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Комментарии
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людмила михайлик
Даже с помощью штатов Украина столько не выстоит против России
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16 час.
Silver Kont
Значит, бандеровское отребье надо истреблять сейчас, никаких переговоров с приостановкой истребления тварей...
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16 час.
n
nyha
Не давайте оружие ПИДАРАСЫ...и всё встанет на свои места....и не суйте свои морды пидарасские к границам РОССИ....
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10 час.

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