Сквер имени Пушкина в Калуге приведут в порядок

К 225-летию Александра Пушкина в сквере имени поэта в Калуге проводят масштабный субботник. Как сообщили в управлении городского хозяйства, работы полностью завершат к 6 июняК 225-летию Александра Пушкина в сквере имени поэта в Калуге проводят масштабный субботник.