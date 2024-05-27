Сквер имени Пушкина в Калуге приведут в порядок

К 225-летию Александра Пушкина в сквере имени поэта в Калуге проводят масштабный субботник. Как сообщили в управлении городского хозяйства, работы полностью завершат к 6 июняК 225-летию Александра Пушкина в сквере имени поэта в Калуге проводят масштабный субботник.
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