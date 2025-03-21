В Краснодаре продолжается работа по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями военного комиссариата проведена очередная проверка соблюдения натурализованными гражданами требований законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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