Popcaketv

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Волочкова рассказала, как ее засняли без трусов: «Лежу в трусиках на массаже, врывается сумасшедшая и снимает с меня…» 

Волочкова рассказала, как ее засняли без трусов: «Лежу в трусиках на массаже, врывается сумасшедшая и снимает с меня…» 

Главная балерина страны Анастасия Волочкова умеет попадать в самые неловкие и неординарные истории, даже если это было не запланировано её пиарщиками или агентами.

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