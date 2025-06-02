Жителей района Хорошево-Мневники ждут на выставке

С 2 июня по 30 июня с 10:00 до 20:00 в клубе «Атом» пройдет фотовыставка «Мы этой памяти верны». В 2020-2021 годах при поддержке газеты «Ветеран» и журнала «Пограничник» прошли встречи с ветеранами, были собраны воспоминания и фотопортреты.