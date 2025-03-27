Девушка с огромной рукой рассказала о реакции окружающих

People: У американки Оливии Клопчин выросла огромная рука из-за дефекта сосудов 21-летняя американка Оливия Клопчин, у которой из-за дефекта сосудов руки стали разного размера, рассказала о своей жизни и о реакции окружающих на ее особенность.